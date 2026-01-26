В Лондоне объявился новый серийный убийца, нападающий по ночам на молодых блондинок и оставляющий на месте преступления клочки бумаги с подписью «Мститель». В то время как весь город взбудоражен этими событиями, в одном из домов появляется мужчина с признаками нервного расстройства и снимает там комнату. Владельцы дома, их дочь Дейзи и её возлюбленный Джо, полицейский, расследующий серию убийств, обращают внимание на странное поведение нового жильца.

