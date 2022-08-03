Жгучая любовь 3 (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Burning Love 3
Мелодрама, Комедия180 мин18+
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О фильме
Главный герой — это настоящий мужчина, который работает в службе спасения и каждый день сталкивается с многочисленными опасностями. Но когда заканчивается рабочий день, приходит время для личной жизни, в которой у него все очень даже неплохо. Каждый день — новые любовные приключения.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
7.9 IMDb
- КМРежиссёр
Кен
Марино
- Актёр
Майкл
Иэн Блэк
- Актриса
Джун
Рафаэль
- Актёр
Райан
Хансен
- КМАктёр
Кен
Марино
- Актриса
Эбигейл
Спенсер
- ДЛАктёр
Джо
Ло Трульо
- ДВАктриса
Джанет
Вэрни
- РХАктёр
Роб
Хюбель
- ХСАктриса
Хелен
Слэйтон-Хьюджес
- БДАктриса
Бет
Довер
- ЭОСценарист
Эрика
Ояма
- ФБПродюсер
Франни
Болдуин
- ДШПродюсер
Джонатан
Штерн
- Продюсер
Стюарт
Корнфелд
- АДХудожница
Алисия
Джой Ридингс
- КФХудожница
Кассандра
Фуоте
- ДБМонтажёр
Джастин
Бурре
- ДКМонтажёр
Джереми
Коэн
- ТММонтажёр
Тод
Модисетт
- ФБОператор
Фрэнк
Баррера
- ЧПОператор
Чарльз
Паперт
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен