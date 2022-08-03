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Жгучая любовь 3

Жгучая любовь 3 (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Burning Love 3
Мелодрама, Комедия180 мин18+

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О фильме

Главный герой — это настоящий мужчина, который работает в службе спасения и каждый день сталкивается с многочисленными опасностями. Но когда заканчивается рабочий день, приходит время для личной жизни, в которой у него все очень даже неплохо. Каждый день — новые любовные приключения.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
180 мин / 03:00

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жгучая любовь 3»