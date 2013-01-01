Жестокий ринг (фильм, 2013) смотреть онлайн

Историческая драма, основанная на реальной истории Виктора Переса, который стал чемпионом мира по боксу в 1930-е годы в Париже и был женат на знаменитой французской актрисе. Из-за его еврейского происхождения он был депортирован в Освенцим…



Жестокий ринг �смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.