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Жестокий ринг

Жестокий ринг (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Victor Young Perez
Драмы105 мин12+

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О фильме

Историческая драма, основанная на реальной истории Виктора Переса, который стал чемпионом мира по боксу в 1930-е годы в Париже и был женат на знаменитой французской актрисе. Из-за его еврейского происхождения он был депортирован в Освенцим…

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Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жестокий ринг»