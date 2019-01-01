Жесткий переплет (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Кэрри недавно переехала в новый район и сразу же получила приглашение вступить в местный дамский книжный клуб. Пока мужчины дома, дамские разговоры не выходят за рамки обыденных сплетен о домашних семейных делах. Но стоит им уйти, дамы спускаются в подвал и выпускают пар, начиная избивать друг друга в жeстких спарринг-боях…



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