Жесткий переплет (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Hardcover
Комедии11 мин18+
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Сюжет
Кэрри недавно переехала в новый район и сразу же получила приглашение вступить в местный дамский книжный клуб. Пока мужчины дома, дамские разговоры не выходят за рамки обыденных сплетен о домашних семейных делах. Но стоит им уйти, дамы спускаются в подвал и выпускают пар, начиная избивать друг друга в жeстких спарринг-боях…
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