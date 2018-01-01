Wink
Фильмы
Жертва
Актёры и съёмочная группа фильма «Жертва»

Актёры и съёмочная группа фильма «Жертва»

Режиссёры

Саммо Хун

Sammo Hung
Режиссёр

Актёры

Чун Фат

Chung Fat
АктёрChoy Fan-Tan
Чан И

Chang Yi
АктёрJo-Wing
Карл Мака

Karl Maka
АктёрShaolin Abbot
Чинг По Чанг

Ching Po Chang
Актёр
Билли Чан

Billy Chan
АктёрFriend of Chung Yau

Сценаристы

Тин-Чи Лау

Tin-Chi Lau
Сценарист

Продюсеры

Фенг Хуанг

Feng Huang
Продюсер
Чинг По Чанг

Ching Po Chang
Продюсер

Монтажёры

Питер Чун

Peter Cheung
Монтажёр

Композиторы

Фрэнки Чан

Frankie Chan
Композитор