Актёры и съёмочная группа фильма «Женщины»

Режиссёры

Стэнли Кван

Stanley Kwan
Режиссёр

Актёры

Чи Фанг Фанг

Chi Fung Fung
Актёр
Чоу Юнь-Фат

Chow Yun-Fat
АктёрDerek Sun
Пол Чунг

Paul Cheung
Актёр
Чери Чун

Cherie Chung
АктрисаSha Niu
Нган Ли

Ngan Lee
АктрисаBo-Er's mom
Сан Нэм Хунг

Hsin-Nan Hung
АктёрGigolo at restaurant
Кора Мяо

Cora Miao
АктрисаLiang Bo-Er

Сценаристы

Кенг Чиен Чи

Kang-Chien Chiu
Сценарист

Продюсеры

Вики Люн Ли

Vicky Leung Lee
Продюсер

Художники

Тони Ау

Tony Au
Художник

Композиторы

Винг-Фай Лау

Wing-Fai Law
Композитор