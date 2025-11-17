Фильм Женщины

Эта история началась в салоне красоты «Сидни», что расположен на парк Авеню в Нью-Йорке. Здесь респектабельные дамы получают все самые модные и высококачественные услуги по уходу за телом, лицом и прической, и здесь же они узнают самые последние сплетни.



Именно очередная сплетня о муже, который собирается уйти от своей жены, которую одна из клиенток рассказала своей подруге, и раскрутила невероятную интригу среди всех посетительниц. На экране восемнадцать действующих лиц, и все они - женщины!

