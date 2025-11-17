Фильм Женщины

О фильме
Эта история началась в салоне красоты «Сидни», что расположен на парк Авеню в Нью-Йорке. Здесь респектабельные дамы получают все самые модные и высококачественные услуги по уходу за телом, лицом и прической, и здесь же они узнают самые последние сплетни.
Именно очередная сплетня о муже, который собирается уйти от своей жены, которую одна из клиенток рассказала своей подруге, и раскрутила невероятную интригу среди всех посетительниц. На экране восемнадцать действующих лиц, и все они - женщины!
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДКРежиссёр
Джордж
Кьюкор
- НШАктриса
Норма
Ширер
- ДКАктриса
Джоан
Кроуфорд
- РРАктриса
Розалинд
Расселл
- МБАктриса
Мэри
Боланд
- ПГАктриса
Полетт
Годдар
- ДФАктриса
Джоан
Фонтейн
- ЛУАктриса
Люсиль
Уотсон
- ФПАктриса
Филлис
Пова
- ВВАктриса
Вирджиния
Вейдлер
- ММАктриса
Марджори
Майн
- ВГАктриса
Вирджиния
Грей
- РХАктриса
Рут
Хасси
- МХАктриса
Мюриэль
Хатчинсон
- ХХАктриса
Хедда
Хоппер
- ФНАктриса
Флоренс
Нэш
- КУАктриса
Кора
Уизерспун
- ЭМАктриса
Энн
Моррисс
- ДМАктриса
Дэнни
Мур
- МСАктриса
Мэри
Сесил
- МБАктриса
Мэри
Бет Хьюз
- МДАктриса
Маргарет
Дюмон
- ДААктриса
Дороти
Адамс
- РААктриса
Рут
Алдер
- МОАктриса
Мариска
Олдрич
- МОАктриса
Мика
Олдрич
- БДАктриса
Барбара
Джо Аллен
- ДААктриса
Джудит
Аллен
- МААктриса
Мод
Аллен
- ЭААктриса
Эффи
Андерсон
- МААктриса
Мэри
Андерсон
- ДЭАктриса
Дороти
Эпплби
- ГЭАктриса
Гертруда
Эстор
- ББАктриса
Банни
Битти
- МБАктриса
Мэй
Битти
- УБАктриса
Уильда
Беннетт
- ДБАктриса
Джоан
Блэр
- ГБАктриса
Глэдис
Блейк
- МБАктриса
Мари
Блейк
- ББАктриса
Бетти
Блайт
- МБАктриса
Мэй
Боли
- ЛБАктриса
Лилиан
Бонд
- ФБАктриса
Фредерика
Браун
- ВБАктриса
Веда
Баклэнд
- ЭКАктриса
Эйлин
Карлайл
- ЛКАктриса
Люсия
Кэрролл
- ШЧАктриса
Ширли
Чэмберс
- ЛШАктриса
Лита
Шеврет
- МКАктриса
Мэйбл
Колкорд
- АЛСценарист
Анита
Лус
- ДМСценарист
Джейн
Мерфин
- ФССценарист
Фрэнсис
Скотт Фицджеральд
- ДОСценарист
Доналд
Огден Стюарт
- ХСПродюсер
Хант
Стромберг
- ДРОператор
Джозеф
Руттенберг
- ДСКомпозитор
Дэвид
Снелл
- ЭУКомпозитор
Эдвард
Уорд