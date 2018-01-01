Wink
Фильмы
Женщина во дворе
Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина во дворе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина во дворе»

Режиссёры

Жауме Кольет-Серра

Жауме Кольет-Серра

Jaume Collet-Serra
Режиссёр

Актёры

Даниэль Дедуайлер

Даниэль Дедуайлер

Danielle Deadwyler
АктрисаRamona
Расселл Хорнсби

Расселл Хорнсби

Russell Hornsby
АктёрDavid
Пейтон Джексон

Пейтон Джексон

Peyton Jackson
АктёрTaylor

Продюсеры

Стефани Эллейн

Стефани Эллейн

Stephanie Allain
Продюсер
Даниэль Дедуайлер

Даниэль Дедуайлер

Danielle Deadwyler
Продюсер
Джейсон Блум

Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Жауме Кольет-Серра

Жауме Кольет-Серра

Jaume Collet-Serra
Продюсер

Художники

Марк Физикелла

Марк Физикелла

Marc Fisichella
Художник

Монтажёры

Кристиан Мадждик

Кристиан Мадждик

Krisztian Majdik
Монтажёр

Композиторы

Лорн Бэлф

Лорн Бэлф

Lorne Balfe
Композитор