Женщина во дворе (фильм, 2025) смотреть онлайн

После гибели мужа в автоаварии Рамона осталась с двумя детьми и сломанной ногой в сельском доме с незаконченным ремонтом. Она пытается найти силы жить дальше, когда однажды во дворе их дома появляется сидящая на стуле странная женщина в чёрных одеждах. На мили вокруг — ни души, а у незнакомки явно недобрые намерения насчёт семьи Рамоны.



Женщина во дворе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.