Женщина у железной дороги (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, La Femme et Le TGV
Мелодрама, Короткометражка30 мин18+
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О фильме
Каждые утро и вечер Элиза Лафонтен выглядывает из окна своего дома со швейцарским флагом и приветствует проезжающие мимо поезда. Однажды она находит на пороге своего дома письмо от проводника поезда. Между ними завязывается переписка. Но вскоре счастье Элизы обрывается — отныне все поезда проезжают по более короткому маршруту, в обход ее дома.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb