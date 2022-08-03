Каждые утро и вечер Элиза Лафонтен выглядывает из окна своего дома со швейцарским флагом и приветствует проезжающие мимо поезда. Однажды она находит на пороге своего дома письмо от проводника поезда. Между ними завязывается переписка. Но вскоре счастье Элизы обрывается — отныне все поезда проезжают по более короткому маршруту, в обход ее дома.

