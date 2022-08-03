Женщина у железной дороги
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Женщина у железной дороги

Женщина у железной дороги (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, La Femme et Le TGV
Мелодрама, Короткометражка30 мин18+

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О фильме

Каждые утро и вечер Элиза Лафонтен выглядывает из окна своего дома со швейцарским флагом и приветствует проезжающие мимо поезда. Однажды она находит на пороге своего дома письмо от проводника поезда. Между ними завязывается переписка. Но вскоре счастье Элизы обрывается — отныне все поезда проезжают по более короткому маршруту, в обход ее дома.

Страна
Швейцария
Жанр
Семейный, Драма, Мелодрама, Биография, Короткометражка
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb