Женись на мне
Wink
Фильмы
Женись на мне
2019, The Way We Weren't
Комедия92 мин18+

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Женись на мне (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Одинокие мужчина и женщина встречают друг друга сразу после того, как их прежним отношениям приходит конец. Поэтому, в попытке показать себя с лучшей стороны, они преувеличивают, придумывают и откровенно лгут. Однако после того, как молодые съезжаются и начинают жить вместе, вся ложь выходит на поверхность.

Страна
США, Швейцария
Жанр
Комедия
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женись на мне»