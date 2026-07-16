Одинокие мужчина и женщина встречают друг друга сразу после того, как их прежним отношениям приходит конец. Поэтому, в попытке показать себя с лучшей стороны, они преувеличивают, придумывают и откровенно лгут. Однако после того, как молодые съезжаются и начинают жить вместе, вся ложь выходит на поверхность.

