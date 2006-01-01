Жена Сталина (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

История трагической судьбы второй жены Иосифа Сталина — Надежды Аллилуевой. Она впервые увидела его, когда ей было 12 лет, а ему 34 года. Он был близким другом Аллилуевых, известных революционеров, дом которых был прибежищем многих видных борцов с царским режимом. Молодой, обаятельный кавказец �с героической судьбой, Сталин только что бежал из ссылки. И Надя влюбилась. В 16 лет она становится его женой. Развитие их отношений происходит на фоне исторических событий начала ХХ века.



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