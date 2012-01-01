Жена художника (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Marie Krøyer
Драмы98 мин18+
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Сюжет
В 1889 году датская художница Мари Трипке вышла замуж за Педера Северина Крeйера, всемирно известного живописца. Они были одной из самых знаменитых семейных пар в стране, вызывая всеобщее восхищение. Выдающиеся люди времени — политики, аристократы, ученые, писатели, королевские особы — мечтали о том, чтобы П.С. Крeйер написал их портреты. Для них это было большой честью. И художник за свою работу мог назначить любую цену. А Мари называли самой красивой женщиной Европы.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Билле
Аугуст
- БЙАктриса
Биргитта
Йорт Сёренсен
- ССАктёр
Сёрен
Сэттер-Лассен
- СГАктёр
Сверрир
Гуднасон
- ЛМАктриса
Лене
Мария Кристенсен
- ТКАктёр
Томми
Кентер
- НБАктриса
Нанна
Бюль Андресен
- ВТАктриса
Вера
Торпп Ларссон
- КДАктёр
Курт
Дрейер
- АГАктёр
Андерс
Гьеллеруп Кох
- ММАктриса
Метте
Мария Аренкиэль
- СЛПродюсер
Сигне
Лейк Йенсен
- СШХудожник
Сорен
Шварцберг
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- ЙКХудожник
Йеспер
Клаусен
- ГТМонтажёр
Герд
Тьюр
- ДБОператор
Дирк
Брюэль
- СНКомпозитор
Стефан
Нилссон