Жена художника (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

В 1889 году датская художница Мари Трипке вышла замуж за Педера Северина Крeйера, всемирно известного живописца. Они были одной из самых знаменитых семейных пар в стране, вызывая всеобщее восхищение. Выдающиеся люди времени — политики, аристократы, ученые, писатели, королевские особы — мечтали о том, чтобы П.С. Крeйер написал их портреты. Для них это было большой честью. И художник за свою работу мог назначить любую цену. А Мари называли самой красивой женщиной Европы.



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