Фильм Жемчуг

2026, Жемчуг
Драма, Комедия16+
О фильме

Чтобы спасти карьеру и брак, москвичи Роман и Елена берут из Ханты-Мансийского детского дома девочку с непростым характером — Марту. Однако с ее переездом в Москву отношения в семье только ухудшаются. В надежде всё исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию — в страну, в которой мечтала побывать Марта. Эта волшебная поездка во многом изменит пару в лучшую сторону.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Драма
Качество
Full HD

Актёры и съёмочная группа фильма «Жемчуг»