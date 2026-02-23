Фильм Жемчуг

О фильме
Чтобы спасти карьеру и брак, москвичи Роман и Елена берут из Ханты-Мансийского детского дома девочку с непростым характером — Марту. Однако с ее переездом в Москву отношения в семье только ухудшаются. В надежде всё исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию — в страну, в которой мечтала побывать Марта. Эта волшебная поездка во многом изменит пару в лучшую сторону.
Рейтинг
- ТБРежиссёр
Тина
Баркалая
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Эра
Зиганшина
- ММАктриса
Марина
Маныч
- ЮВАктриса
Юлия
Волкова
- Актёр
Фёдор
Кудряшов
- ЛФАктриса
Лариса
Фанаскова
- ЮЛСценарист
Юлия
Лукшина
- СШСценарист
Светлана
Штеба
- ЕФПродюсер
Екатерина
Филиппова
- МЦПродюсер
Майя
Цзо
- ОАПродюсер
Ольга
Ажнакина
- АКПродюсер
Андрей
Курченко
- АКОператор
Александр
Кузнецов