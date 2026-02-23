Фильм Жемчуг

Чтобы спасти карьеру и брак, москвичи Роман и Елена берут из Ханты-Мансийского детского дома девочку с непростым характером — Марту. Однако с ее переездом в Москву отношения в семье только ухудшаются. В надежде всё исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию — в страну, в которой мечтала побывать Марта. Эта волшебная поездка во многом изменит пару в лучшую сторону.

