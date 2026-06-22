Железное легкое (фильм, 2026) смотреть онлайн
6.22026, Iron Lung
Ужасы, Фантастика124 мин18+
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О фильме
После исчезновения небесных телвыживают лишь те, ктонаходится наорбитальных станциях икораблях. Спустя десятилетия разрухи набезжизненной луне обнаруживают необычное море изкрови, итуда спешно отправляют экспедицию впоисках жизненно важных ресурсов.
Для исследования глубин создают субмарину изапирают вней осуждённого преступника, который получит шанс насвободу вслучае успеха. Ноиз-за давления исложных условий емуприходится двигаться вслепую, незная, чтоскрывается внизу. Этоуже тринадцатая попытка, ипрежние экспедиции таки невернулись.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МЭРежиссёр
Марк
Эдвард Фишбах
- МЭАктёр
Марк
Эдвард Фишбах
- ККАктриса
Кэролайн
Каплан
- ТБАктёр
Трой
Бэйкер
- ЭЛАктриса
Элси
Лавлок
- ЭЛАктриса
Эль
Ламонт
- МЛАктёр
Мик
Лауэр
- ДПАктёр
Дэйв
Петтитт
- ХБАктёр
Холт
Боггс
- ШМАктёр
Шон
МакЛофлин
- ДПАктриса
Даниэль
Плогер
- VАктриса
Valkyrae
- МЭСценарист
Марк
Эдвард Фишбах
- УХПродюсер
Уильям
Хайд
- МЭПродюсер
Марк
Эдвард Фишбах
- МЭМонтажёр
Марк
Эдвард Фишбах
- ФРОператор
Филип
Рой