Железное легкое (фильм, 2026) смотреть онлайн

После исчезновения небесных телвыживают лишь те, ктонаходится наорбитальных станциях икораблях. Спустя десятилетия разрухи набезжизненной луне обнаруживают необычное море изкрови, итуда спешно отправляют экспедицию впоисках жизненно важных ресурсов.

Для исследования глубин создают субмарину изапирают вней осуждённого преступника, который получит шанс насвободу вслучае успеха. Ноиз-за давления исложных условий емуприходится двигаться вслепую, незная, чтоскрывается внизу. Этоуже тринадцатая попытка, ипрежние экспедиции таки невернулись.

