Wink
Фильмы
Железная леди
Актёры и съёмочная группа фильма «Железная леди»

Актёры и съёмочная группа фильма «Железная леди»

Режиссёры

Филлида Ллойд

Филлида Ллойд

Phyllida Lloyd
Режиссёр

Актёры

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип

Meryl Streep
АктрисаMargaret Thatcher
Джим Бродбент

Джим Бродбент

Jim Broadbent
АктёрDenis Thatcher
Иэн Глен

Иэн Глен

Iain Glen
АктёрAlfred Roberts
Эмма Дьюхерст

Эмма Дьюхерст

Emma Dewhurst
АктрисаBeatrice Roberts
Виктория Бьюик

Виктория Бьюик

Victoria Bewick
Актриса
Оливия Колман

Оливия Колман

Olivia Colman
АктрисаCarol Thatcher
Энтони Хэд

Энтони Хэд

Anthony Head
АктёрGeoffrey Howe
Николас Фэррел

Николас Фэррел

Nicholas Farrell
АктёрAirey Neave
Ричард Э. Грант

Ричард Э. Грант

Richard E. Grant
АктёрMichael Heseltine (в титрах: Richard E Grant)
Сьюзэн Браун

Сьюзэн Браун

Susan Brown
АктрисаJune - Housekeeper

Сценаристы

Эби Морган

Эби Морган

Abi Morgan
Сценарист

Продюсеры

Дэмиэн Джонс

Дэмиэн Джонс

Damian Jones
Продюсер
Франсуа Ивернель

Франсуа Ивернель

François Ivernel
Продюсер

Актёры дубляжа

Любовь Германова

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Олег Форостенко

Олег Форостенко

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Художники

Ник Дент

Ник Дент

Nick Dent
Художник
Консолата Бойл

Консолата Бойл

Consolata Boyle
Художница

Монтажёры

Джастин Райт

Джастин Райт

Justine Wright
Монтажёр

Операторы

Эллиот Дэвис

Эллиот Дэвис

Elliot Davis
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор