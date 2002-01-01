Желание (фильм, 2002) смотреть онлайн
Драматический фильм «Желание» переносит зрителя в послевоенную Испанию, где судьбы людей тесно переплетаются с политикой.
Эльвира — дочь убитого республиканца, чей муж оказался в тюрьме за политические взгляды. Женщина устраивается работать в дом Пабло, аргентинца немецкого происхождения, который помогает бывшим нацистам бежать в Латинскую Америку. Между ними возникает роман, полный страсти и противоречий: она — жертва режима, он — человек с опасными связями. Эта любовь становится для Эльвиры попыткой вырваться из бедности и заглушить чувство страха, но слишком многое вокруг напоминает о том, как и почему общество оказалось разделено.
Картина режиссера Херардо Веры — это камерное кино о страсти и выборе. Смотреть фильм «Желание» будет интересно тем, кто любит европейские драмы с историческим контекстом.
- ХВРежиссёр
Херардо
Вера
- НААктриса
Норма
Алеандро
- РМАктриса
Роса
Мария Сарда
- Актёр
Эрнесто
Альтерио
- ГМАктриса
Глория
Муньос
- ХБАктёр
Хорди
Бош
- Актриса
Сесилия
Рот
- ЭГАктёр
Эмилио
Гутьеррес Каба
- ЛУАктриса
Леонор
Уотлинг
- МВАктриса
Мария
Васкес
- Актёр
Леонардо
Сбаралья
- АКСценарист
Анхелес
Касо
- МГПродюсер
Марко
Гомес
- АВПродюсер
Андрес
Висенте Гомес
- ММХудожник
Мара
Матей
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- ХПХудожник
Хуан
Педро Де Гаспар
- АЛМонтажёр
Алехандро
Ласаро
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек