Желание (фильм, 2002) смотреть онлайн

Драматический фильм «Желание» переносит зрителя в послевоенную Испанию, где судьбы людей тесно переплетаются с политикой.



Эльвира — дочь убитого республиканца, чей муж оказался в тюрьме за политические взгляды. Женщина устраивается работать в дом Пабло, аргентинца немецкого происхождения, который помогает бывшим нацистам бежать в Латинскую Америку. Между ними возникает роман, полный страсти и противоречий: она — жертва режима, он — человек с опасными связями. Эта любовь становится для Эльвиры попыткой вырваться из бедности и заглушить чувство страха, но слишком многое вокруг напоминает о том, как и почему общество оказалось разделено.



Картина режиссера Херардо Веры — это камерное кино о страсти и выборе. Смотреть фильм «Желание» будет интересно тем, кто любит европейские драмы с историческим контекстом.



Желание смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.