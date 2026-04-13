О фильме
Ждун возвращается на Землю, чтобы предупредить об угрозе своего друга, мальчика Никиту, отдыхающего в летнем лагере. Злодеи из космоса планируют визит на Землю, и этот визит грозит землянам настоящей катастрофой. Никите предстоит собрать команду и дать отпор непрошенным гостям.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Суворов
- Актёр
Александр
Ревва
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актёр
Владислав
Ветров
- АААктёр
Андрей
Андреев
- Актриса
Маргарита
Силаева
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- ЕЧАктёр
Елисей
Чучилин
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- НКАктёр
Никита
Конкин
- АБАктёр
Артём
Борзовский
- РБАктёр
Роман
Борзовский
- Актёр
Михаил
Орлов
- ДБАктёр
Денис
Бузин
- ИБАктриса
Ирина
Боровская
- АЛАктриса
Анастасия
Латникова
- МСАктёр
Максим
Сушко
- НМСценарист
Наталья
Милявская
- Продюсер
Максим
Рогальский
- СШПродюсер
Сергей
Шишкин
- ГГПродюсер
Гавриил
Гордеев
- МКОператор
Михаил
Келим
- ОККомпозитор
Остин
Коллтон