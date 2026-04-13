Ждун 2
Wink
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Ждун 2

Фильм Ждун 2

2026, Ждун 2
Комедия, Семейный6+
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О фильме

Ждун возвращается на Землю, чтобы предупредить об угрозе своего друга, мальчика Никиту, отдыхающего в летнем лагере. Злодеи из космоса планируют визит на Землю, и этот визит грозит землянам настоящей катастрофой. Никите предстоит собрать команду и дать отпор непрошенным гостям.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

4.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Ждун 2»