Актёры и съёмочная группа фильма «Жатва»
Актёры
АктёрMaster Jordan
Фрэнк ДиллэйнFrank Dillane
АктёрMaster Kent
Гарри МеллингHarry Melling
АктёрWalter Thirsk
Калеб Лэндри ДжонсCaleb Landry Jones
АктёрQuill
Аринзе КинArinzé Kene
АктрисаKitty Gosse
Рози МакьюэнRosy McEwen
АктёрChristopher Derby
Митчелл РобертсонMitchell Robertson
АктрисаAlice Carr
Грэйс ДжаббариGrace Jabbari
АктрисаMistress Beldam
Талисса ТейшейраThalissa Teixeira
АктёрSteward Baynham
Гордон БраунGordon Brown
АктёрBrooker Higgs
Стивен МакмилланStephen McMillan
АктёрJohn Carr
Нил ЛиперNeil Leiper
АктёрOlder Beldam
Гари МейтлендGary Maitland
АктрисаAnne Rogers
Эмма ХиндлEmma Hindle
АктёрYounger Beldam
Нур Диллан-НайтNoor Dillan-Night
АктрисаAgnes Carr