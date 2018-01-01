Wink
Фильмы
Жатва
Актёры и съёмочная группа фильма «Жатва»

Актёры и съёмочная группа фильма «Жатва»

Режиссёры

Афина Рахель Цангари

Athina Rachel Tsangari
Режиссёр

Актёры

Фрэнк Диллэйн

Frank Dillane
АктёрMaster Jordan
Гарри Меллинг

Harry Melling
АктёрMaster Kent
Калеб Лэндри Джонс

Caleb Landry Jones
АктёрWalter Thirsk
Аринзе Кин

Arinzé Kene
АктёрQuill
Рози Макьюэн

Rosy McEwen
АктрисаKitty Gosse
Митчелл Робертсон

Mitchell Robertson
АктёрChristopher Derby
Грэйс Джаббари

Grace Jabbari
АктрисаAlice Carr
Талисса Тейшейра

Thalissa Teixeira
АктрисаMistress Beldam
Гордон Браун

Gordon Brown
АктёрSteward Baynham
Стивен Макмиллан

Stephen McMillan
АктёрBrooker Higgs
Нил Липер

Neil Leiper
АктёрJohn Carr
Гари Мейтленд

Gary Maitland
АктёрOlder Beldam
Эмма Хиндл

Emma Hindle
АктрисаAnne Rogers
Нур Диллан-Найт

Noor Dillan-Night
АктёрYounger Beldam
Антония Куирк

Antonia Quirke
АктрисаAgnes Carr

Сценаристы

Джослин Барнс

Joslyn Barnes
Сценарист
Афина Рахель Цангари

Athina Rachel Tsangari
Сценарист

Продюсеры

Джослин Барнс

Joslyn Barnes
Продюсер
Ребекка О’Брайэн

Rebecca O'Brien
Продюсер

Монтажёры

Нико Лёнен

Nico Leunen
Монтажёр

Операторы

Шон Прайс Уильямс

Sean Price Williams
Оператор