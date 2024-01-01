Фильм Жатва

О фильме
Где-то в британской глуши затеряна маленькая тихая деревня. Жители делят все радости и невзгоды, а Уолтер — друг детства владельца этих земель — наслаждается простой жизнью и природой. Он помогает нанятому картографу составлять карту местности, селяне собирают урожай, и никто не догадывается, что скоро этой идиллии придёт конец.
Рейтинг
6.0 IMDb
- АРРежиссёр
Афина
Рахель Цангари
- ФДАктёр
Фрэнк
Диллэйн
- ГМАктёр
Гарри
Меллинг
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- АКАктёр
Аринзе
Кин
- РМАктриса
Рози
Макьюэн
- МРАктёр
Митчелл
Робертсон
- ГДАктриса
Грэйс
Джаббари
- ТТАктриса
Талисса
Тейшейра
- ГБАктёр
Гордон
Браун
- СМАктёр
Стивен
Макмиллан
- НЛАктёр
Нил
Липер
- ГМАктёр
Гари
Мейтленд
- ЭХАктриса
Эмма
Хиндл
- НДАктёр
Нур
Диллан-Найт
- АКАктриса
Антония
Куирк
- ДБСценарист
Джослин
Барнс
- АРСценарист
Афина
Рахель Цангари
- ДБПродюсер
Джослин
Барнс
- РОПродюсер
Ребекка
О’Брайэн
- НЛМонтажёр
Нико
Лёнен
- ШПОператор
Шон
Прайс Уильямс