Жатва
Жатва

Фильм Жатва

2024, Harvest
Драма18+
О фильме

Где-то в британской глуши затеряна маленькая тихая деревня. Жители делят все радости и невзгоды, а Уолтер — друг детства владельца этих земель — наслаждается простой жизнью и природой. Он помогает нанятому картографу составлять карту местности, селяне собирают урожай, и никто не догадывается, что скоро этой идиллии придёт конец.

Страна
Великобритания, Германия, Греция, Франция, США
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жатва»