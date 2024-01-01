Фильм Жатва

Где-то в британской глуши затеряна маленькая тихая деревня. Жители делят все радости и невзгоды, а Уолтер — друг детства владельца этих земель — наслаждается простой жизнью и природой. Он помогает нанятому картографу составлять карту местности, селяне собирают урожай, и никто не догадывается, что скоро этой идиллии придёт конец.



