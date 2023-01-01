Wink
Фильмы
Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080
Актёры и съёмочная группа фильма «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080»

Режиссёры

Шанталь Акерман

Chantal Akerman
Режиссёр

Актёры

Дельфин Сейриг

Delphine Seyrig
АктрисаJeanne Dielman
Жан Декорт

Jan Decorte
АктёрSylvain Dielman
Анри Сторк

Henri Storck
Актёр1st Caller
Жак Дониоль-Валькроз

Jacques Doniol-Valcroze
Актёр2nd Caller
Ив Бикаль

Yves Bical
Актёр3rd Caller
Шанталь Акерман

Chantal Akerman
АктрисаNeighbor

Сценаристы

Шанталь Акерман

Chantal Akerman
Сценарист

Продюсеры

Ги Каваньяк

Guy Cavagnac
Продюсер
Ален Даан

Alain Dahan
Продюсер
Лилиан де Кермадек

Liliane de Kermadec
Продюсер
Эвелин Пол

Evelyne Paul
Продюсер
Поль Веккиали

Paul Vecchiali
Продюсер

Художники

Филипп Графф

Philippe Graff
Художник

Операторы

Бабетт Мангольт

Babette Mangolte
Оператор