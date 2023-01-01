Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080
Wink
Фильмы
Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080

Фильм Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080

1975, Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles
Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Жанна Дильман живёт с сыном-школьником. Род её занятий — проституция на дому и присмотр за детьми.

Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080 покупка билетов в кино онлайн

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг