Зеркало, зеркало (фильм, 1990) смотреть онлайн

Жуткая история о том, как внутренняя боль может сделать человека уязвимым для темных сил, ждет вас в фильме. «Зеркало, зеркало». Смотреть его обязательно всем фанатам жанра — сюжет на грани психологической драмы и сверхъестественного ужастика запомнится вам надолго.



Переехавшая в провинциальный город старшеклассница Меган находит в новом доме антикварное зеркало. Оно начинает исполнять ее желания, сначала безобидные, затем более мстительные и эгоистичные. Постепенно демоническая сущность зеркала подчиняет себе волю героини, приводя к трагическим событиям. Ее попытки наладить отношения с матерью и одноклассниками окончательно рушатся под влиянием темной силы.



Фильм «Зеркало, зеркало» показывает механизмы подросткового бунта и его экстремальных проявлений, а также то, как одиночество и неприятие толкают человека на опасный путь.

