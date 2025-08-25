Зеркало, зеркало (фильм, 1990) смотреть онлайн
О фильме
Жуткая история о том, как внутренняя боль может сделать человека уязвимым для темных сил, ждет вас в фильме. «Зеркало, зеркало». Смотреть его обязательно всем фанатам жанра — сюжет на грани психологической драмы и сверхъестественного ужастика запомнится вам надолго.
Переехавшая в провинциальный город старшеклассница Меган находит в новом доме антикварное зеркало. Оно начинает исполнять ее желания, сначала безобидные, затем более мстительные и эгоистичные. Постепенно демоническая сущность зеркала подчиняет себе волю героини, приводя к трагическим событиям. Ее попытки наладить отношения с матерью и одноклассниками окончательно рушатся под влиянием темной силы.
Фильм «Зеркало, зеркало» показывает механизмы подросткового бунта и его экстремальных проявлений, а также то, как одиночество и неприятие толкают человека на опасный путь.
- МСРежиссёр
Марина
Сардженти
- ДСАктриса
Дорит
Соер
- ЧСАктриса
Чарли
Спрэдлинг
- КБАктриса
Карен
Блэк
- ЭХАктриса
Энн
Хирн
- РХАктриса
Рейнбоу
Харвест
- КДАктриса
Кристин
Даттило
- ТБАктёр
Том
Брезнахан
- УСАктёр
Уильям
Сэндерсон
- РПАктёр
Рики
Полл Голдин
- ИДАктриса
Ивонн
Де Карло
- ЮЗСценарист
Юрий
Зельцер
- ДКСценарист
Джина
Каскон
- АКСценарист
Аннетт
Каскон
- МССценарист
Марина
Сардженти
- ММПродюсер
Майкл
Михалич
- РКПродюсер
Рон
Коулмэн
- ИБПродюсер
Ира
Белгрейд
- ДЛПродюсер
Джимми
Лифтон
- СБХудожник
Стюарт
Блатт
- ММХудожница
Мишель
Муноз
- СЭХудожник
Свен
Эклунд
- ДВХудожник
Джордж
В. Кил
- БДМонтажёр
Бэрри
Дреснер
- ГММонтажёр
Гленн
Морган
- СККомпозитор
Скотт
Кэмпбелл
- ДЛКомпозитор
Джимми
Лифтон