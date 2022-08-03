Зеркальная маска (фильм, 2005) смотреть онлайн

Пятнадцатилетняя Хелена из семьи циркачей частенько мечтает о том, чтобы вырваться из этого окружения и зажить нормальной жизнью. После очередной ссоры с родителями, которые строят насчет ее будущего свои собственные планы, мать Хелены тяжко заболевает, и девочка винит в этом себя.

В канун серьезной операции, которую должны сделать матери, Хелене снится сон о странном мире, в котором обитают две королевы, причудливые создания и жители в масках. Однако не все ладно в этой стране — белая королева тоже серьезно болеет, и спасти ее может лишь Зеркальная Маска, которую и придется найти девушке. Со временем главная героиня начинает сомневаться в том, что на самом деле спит…

