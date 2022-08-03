Зеница Ока (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Apple of My Eye
Семейный, Драма80 мин18+
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О фильме
Юная Бейли жила конным спортом, демонстрировала отличные результаты, но после аварии девочка теряет зрение. Ее преследует посттравматический синдром, она практически утратила интерес к жизни, и родители отчаялись чем-либо увлечь дочь. На помощь приходит опытный тренер собак-поводырей Чарльз. Он предлагает для Бейли необычного друга — дрессированную пони Яблоко, готовую стать ее глазами.
Рейтинг
5.6 IMDb
- КЛРежиссёр
Кастиль
Лэндон
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- ЭМАктриса
ЭйДжей
Мичалка
- НБАктёр
Ник
Бейтман
- ЛМАктёр
Лиам
Макинтайр
- ДГАктёр
Джек
Гриффо
- ЧБАктёр
Чарли
Барнетт
- ЛЛАктриса
Линдсэй
Ламб
- КЛАктриса
Кастиль
Лэндон
- ЭААктриса
Эйвери
Арендес
- МДАктриса
Мэдди
Джейн
- ТИАктёр
Тадеус
Игнасио
- СЛАктёр
Сэмм
Левин
- КЛСценарист
Кастиль
Лэндон
- ДСПродюсер
Дори
Сперко
- ДРПродюсер
Джозеф
Рестайно
- КГПродюсер
Крис
Гудман
- АКОператор
Адриан
Коррейя
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис