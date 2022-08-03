Wink
Фильмы
Зеница Ока

Зеница Ока (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Apple of My Eye
Семейный, Драма80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Юная Бейли жила конным спортом, демонстрировала отличные результаты, но после аварии девочка теряет зрение. Ее преследует посттравматический синдром, она практически утратила интерес к жизни, и родители отчаялись чем-либо увлечь дочь. На помощь приходит опытный тренер собак-поводырей Чарльз. Он предлагает для Бейли необычного друга — дрессированную пони Яблоко, готовую стать ее глазами.

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеница Ока»