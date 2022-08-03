Земля с высоты птичьего полета. Северная Америка (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Земля с высоты птичьего полета. Северная Америка
Документальный59 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Документальный сериал о том, какой предстаeт Земля с высоты птичьего полeта - глазами самих птиц, в грандиозном природном калейдоскопе. Потрясающие виды пяти континентов, поданные в новом ракурсе, благодаря которому можно присоединиться к стае лапландских гусей, журавлей, фламинго, пеликанов, орлов и другим птицам.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb