Земля с высоты птичьего полета. Северная Америка (фильм, 2011) смотреть онлайн

Земля с высоты птичьего полета. Северная Америка

Документальный59 мин0+

О фильме

Документальный сериал о том, какой предстаeт Земля с высоты птичьего полeта - глазами самих птиц, в грандиозном природном калейдоскопе. Потрясающие виды пяти континентов, поданные в новом ракурсе, благодаря которому можно присоединиться к стае лапландских гусей, журавлей, фламинго, пеликанов, орлов и другим птицам.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb