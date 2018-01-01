Wink
Фильмы
Земля с высоты птичьего полета. Птицы высокого полета
Актёры и съёмочная группа фильма «Земля с высоты птичьего полета. Птицы высокого полета»

Актёры и съёмочная группа фильма «Земля с высоты птичьего полета. Птицы высокого полета»

Режиссёры

Джон Даунер

Джон Даунер

John Downer
Режиссёр

Актёры

Дэвид Теннант

Дэвид Теннант

David Tennant
Актёр

Продюсеры

Джон Даунер

Джон Даунер

John Downer
Продюсер
Филип Далтон

Филип Далтон

Philip Dalton
Продюсер

Операторы

Марк Пэйн-Гилл

Марк Пэйн-Гилл

Mark Payne-Gill
Оператор

Композиторы

Уилл Грегори

Уилл Грегори

Will Gregory
Композитор