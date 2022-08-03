Земля по курсу! (фильм, 2014) смотреть онлайн

Митч, отставной хирург, который не может смириться с жизнью на пенсии, вытаскивает друга Колина на отдых в Исландии. Этот билет — шанс воспрять духом для двух людей, которые получили свою долю разочарований, но в которых все еще не умер дух приключений.

