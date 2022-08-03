Земля по курсу! (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.12014, Land Ho!
Комедия, Приключения91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Митч, отставной хирург, который не может смириться с жизнью на пенсии, вытаскивает друга Колина на отдых в Исландии. Этот билет — шанс воспрять духом для двух людей, которые получили свою долю разочарований, но в которых все еще не умер дух приключений.
СтранаСША, Исландия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АКРежиссёр
Аарон
Кац
- МСРежиссёр
Марта
Стефенс
- ЭЛАктёр
Эрл
Линн Нельсон
- ПИАктёр
Пол
Инхорн
- ДГАктёр
Даниэль
Гильвасон
- ТКАктриса
Трудюр
Кристьяунсдоуттир
- ККАктриса
Кэрри
Круз
- ЭМАктёр
Элизабет
МакКи
- АГАктёр
Арнар
Гудмундсон
- МКАктёр
Магнус
Кр. Гудмундсон
- БТАктёр
Бьярни
Триггвасон
- АКСценарист
Аарон
Кац
- МССценарист
Марта
Стефенс
- КДПродюсер
Кристина
Дженнингс
- МЛПродюсер
Минетт
Луи
- СМПродюсер
Сара
Мерфи
- АКМонтажёр
Аарон
Кац
- ЭРОператор
Энди
Рид
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт