Земля по курсу! (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.12014, Land Ho!
Комедия, Приключения91 мин18+

О фильме

Митч, отставной хирург, который не может смириться с жизнью на пенсии, вытаскивает друга Колина на отдых в Исландии. Этот билет — шанс воспрять духом для двух людей, которые получили свою долю разочарований, но в которых все еще не умер дух приключений.

Страна
США, Исландия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Земля по курсу!»