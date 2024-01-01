Фильм Здравствуй, грусть

Сесиль и её овдовевший отец Раймон проводят лето на юге Франции. Девушка заводит романтические отношения с парнем Сирилом, а отец проводит время в компании его новой возлюбленной Эльзы. Однако равновесие нарушается с приездом Анны — давней подруги родителей Сесиль.



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