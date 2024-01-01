Здравствуй, грусть
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Здравствуй, грусть

Фильм Здравствуй, грусть

2024, Bonjour Tristesse
Драма, Мелодрама18+
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О фильме

Сесиль и её овдовевший отец Раймон проводят лето на юге Франции. Девушка заводит романтические отношения с парнем Сирилом, а отец проводит время в компании его новой возлюбленной Эльзы. Однако равновесие нарушается с приездом Анны — давней подруги родителей Сесиль.

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Страна
Франция, Великобритания, Канада, США, Германия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb