Фильм Здравствуй, грусть
2024, Bonjour Tristesse
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Сесиль и её овдовевший отец Раймон проводят лето на юге Франции. Девушка заводит романтические отношения с парнем Сирилом, а отец проводит время в компании его новой возлюбленной Эльзы. Однако равновесие нарушается с приездом Анны — давней подруги родителей Сесиль.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДЧРежиссёр
Дурга
Чю-Бозе
- ТХАктёр
Тьерри
Харкорт
- РДАктриса
Ребекка
Дайан
- НРАктриса
Натали
Ришар
- КБАктёр
Клас
Банг
- ЛМАктёр
Лили
Макинерни
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- НААктриса
Наиля
Арзун
- АШАктёр
Алеша
Шнайдер
- РШАктриса
Розали
Шаррье
- ФССценарист
Франсуаза
Саган
- ДЧСценарист
Дурга
Чю-Бозе
- ДЧПродюсер
Дурга
Чю-Бозе
- ФЛХудожник
Франсуа-Рено
Лабарт
- МБХудожник
Мияко
Беллицци