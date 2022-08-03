Зажги меня (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Plush
Триллер, Ужасы95 мин18+
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О фильме
После того, как брат Хейли, восходящей звезды рока, погиб от передозировки, ее жизнь пошла по наклонной. В результате ее второй альбом становится провалом. Она находит вдохновение после того, как в группу пришел гитарист Энцо. Но вскоре их сотрудничество выливается в ночь страстной любви…
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КХРежиссёр
Кэтрин
Хардвик
- Актриса
Эмили
Браунинг
- Актёр
Завьер
Сэмюэл
- Актёр
Кэм
Жиганде
- ДОАктриса
Доун
Оливери
- ТДАктёр
Томас
Деккер
- ФФАктриса
Фрэнсис
Фишер
- ЭПАктриса
Элизабет
Пенья
- БДАктёр
Брэндон
Джей МакЛарен
- МФАктриса
Марлин
Форте
- БДАктёр
Брэдли
Джеймс Меткалф
- КХСценарист
Кэтрин
Хардвик
- АНСценарист
Арти
Нельсон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ШКПродюсер
Шеррил
Кларк
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- КХПродюсер
Кэтрин
Хардвик
- ДВМонтажёр
Джулия
Вонг
- ДМОператор
Дэниэл
Модер
- НЛКомпозитор
Ник
Лоне