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Зажги меня

Зажги меня (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Plush
Триллер, Ужасы95 мин18+

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О фильме

После того, как брат Хейли, восходящей звезды рока, погиб от передозировки, ее жизнь пошла по наклонной. В результате ее второй альбом становится провалом. Она находит вдохновение после того, как в группу пришел гитарист Энцо. Но вскоре их сотрудничество выливается в ночь страстной любви…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зажги меня»