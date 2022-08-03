Зажги меня (фильм, 2012) смотреть онлайн

После того, как брат Хейли, восходящей звезды рока, погиб от передозировки, ее жизнь пошла по наклонной. В результате ее второй альбом становится провалом. Она находит вдохновение после того, как в группу пришел гитарист Энцо. Но вскоре их сотрудничество выливается в ночь страстной любви…

