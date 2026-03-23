Заветное желание (фильм, 2023) смотреть онлайн
9.02023, Wish
Мультфильм, Мюзикл99 мин18+
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О фильме
Аша загадывает настолько сильное желание, что на него отвечает космическая сила — маленький шарик безграничной энергии по имени Звезда. Вместе они противостоят самому грозному правителю Росаса, королю Магнифико.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- КБРежиссёр
Крис
Бак
- АДАктриса
Ариана
Дебоуз
- Актёр
Крис
Пайн
- Актёр
Алан
Тьюдик
- Актёр
Виктор
Гарбер
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ДКАктриса
Дженнифер
Кумияма
- Актёр
Харви
Гильен
- Актёр
Эван
Питерс
- РЮАктёр
Рами
Юссеф
- ДРАктёр
Джон
Рудницкий
- ДСАктриса
Делла
Саба
- КЯАктёр
Кион
Янг
- ВБАктёр
Вуди
Бак
- ЭАктриса
Эфе
- ХМАктриса
Хизер
Матараццо
- НПАктриса
Назим
Педрад
- АСАктёр
Абрахам
Сиглер
- ДЛСценарист
Дженнифер
Ли
- КБСценарист
Крис
Бак
- ПДПродюсер
Питер
Дель Вечо
- ДХПродюсер
Дон
Холл
- ДЛПродюсер
Дженнифер
Ли
- ДДМонтажёр
Джефф
Дрэхейм
- ДМКомпозитор
Дэйв
Мецгер