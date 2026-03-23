Заветное желание
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Заветное желание

Заветное желание (фильм, 2023) смотреть онлайн

9.02023, Wish
Мультфильм, Мюзикл99 мин18+

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О фильме

Аша загадывает настолько сильное желание, что на него отвечает космическая сила — маленький шарик безграничной энергии по имени Звезда. Вместе они противостоят самому грозному правителю Росаса, королю Магнифико.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заветное желание»