Заведи меня
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Заведи меня

Фильм Заведи меня

2024, Turn Me On
Фантастика, Мелодрама18+
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О фильме

Уильям и Джой живут в идеальном мире и максимально цивилизованном обществе, где нет больше войн, голода, боли и страданий. При помощи ежедневного приема особых витаминов люди совсем перестали испытывать какие-либо эмоции. Но однажды молодая пара пропускает прием загадочного лекарства, тем самым открывая для себя совершенно новый мир.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb