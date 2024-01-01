Фильм Заведи меня
2024, Turn Me On
Фантастика, Мелодрама18+
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О фильме
Уильям и Джой живут в идеальном мире и максимально цивилизованном обществе, где нет больше войн, голода, боли и страданий. При помощи ежедневного приема особых витаминов люди совсем перестали испытывать какие-либо эмоции. Но однажды молодая пара пропускает прием загадочного лекарства, тем самым открывая для себя совершенно новый мир.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МТРежиссёр
Майкл
Тибурски
- ПХАктриса
Патти
Харрисон
- ЛКАктёр
Люк
Кирби
- ДХАктёр
Джастин
Х. Мин
- НКАктриса
Неста
Купер
- АААктриса
Ава
Айзенсон
- НРАктёр
Ник
Робинсон
- Актриса
Бел
Паули
- ГНАктёр
Гриффин
Ньюман
- ЗНПродюсер
Зарех
Налбандян
- ФКХудожник
Фрэнк
Коппола
- КХХудожница
Керри
Хеннесси
- ЭСХудожница
Энни
Симеоне
- МХМонтажёр
Мэттью
Харт
- НХКомпозитор
Нэйт
Хеллер