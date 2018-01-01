Wink
Затянувшаяся расплата
Актёры и съёмочная группа фильма «Затянувшаяся расплата»

Режиссёры

Апурва Лакхия

Apoorva Lakhia
Режиссёр

Актёры

Рам Чаран Теджа

Ram Charan Teja
АктёрInspector Vijay Khanna
Приянка Чопра Джонас

Priyanka Chopra Jonas
АктрисаMala (в титрах: Priyanka Chopra)
Санджай Датт

Sanjay Dutt
АктёрSher Khan
Пракаш Радж

Prakash Raj
АктёрTeja
Атул Кулкарни

Atul Kulkarni
АктёрJaidev
Махи Гилл

Mahie Gill
АктрисаMona Darling
Адитья Лакхия

Aditya Lakhia
Актёр
Дайя Шанкар Пандеу

Dayashankar Pandey
Актёр(в титрах: Daya Shankar Pandey)
Бикрамджит Сингх

Bikramjeet Singh
Актёр
Анкур Бхатия

Ankur Bhatia
АктёрBosco

Сценаристы

Чинтан Гандхи

Chintan Gandhi
Сценарист
Суреш Наир

Suresh Nair
Сценарист
Салим Хан

Salim Khan
Сценарист
Джавед Ахтар

Javed Akhtar
Сценарист

Продюсеры

Шаббир Ахлувалиа

Shabbir Ahluwalia
Продюсер

Художники

Маниш Малхотра

Manish Malhotra
Художник
Прия Катария Пури

Priya Kataria Puri
Художница

Композиторы

Ананд Радж Ананд

Anand Raj Anand
Композитор
Чирантан Бхатт

Chirantan Bhatt
Композитор
Meet Bros

Композитор