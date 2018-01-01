Актёры и съёмочная группа фильма «Затянувшаяся расплата»

WinkФильмыЗатянувшаяся расплатаАктёры и съёмочная группа фильма «Затянувшаяся расплата»
Режиссёры
Актёры
АктёрInspector Vijay Khanna
Рам Чаран ТеджаRam Charan Teja
АктрисаMala (в титрах: Priyanka Chopra)
Приянка Чопра ДжонасPriyanka Chopra Jonas
АктёрSher Khan
Санджай ДаттSanjay Dutt
АктёрTeja
Пракаш РаджPrakash Raj
АктёрJaidev
Атул КулкарниAtul Kulkarni
АктрисаMona Darling
Махи ГиллMahie Gill
Актёр
Адитья ЛакхияAditya Lakhia
Актёр(в титрах: Daya Shankar Pandey)
Дайя Шанкар ПандеуDayashankar Pandey
Актёр
Бикрамджит СингхBikramjeet Singh
АктёрBosco