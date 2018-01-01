Заткнись и играй на рояле (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Кинематографический портрет культового пианиста, самопровозглашенного президента берлинской андеграундной сцены и гения эпатажа Джейсона Бэка, известного как Чилли Гонзалес. Артист множество раз менял �имидж и экспериментировал практически со всеми стилями — от рэпа до фортепианной музыки.



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