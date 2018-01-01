Заткнись и играй на рояле
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Заткнись и играй на рояле

Заткнись и играй на рояле (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Shut Up and Play the Piano
Документальные81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Кинематографический портрет культового пианиста, самопровозглашенного президента берлинской андеграундной сцены и гения эпатажа Джейсона Бэка, известного как Чилли Гонзалес. Артист множество раз менял имидж и экспериментировал практически со всеми стилями — от рэпа до фортепианной музыки.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb