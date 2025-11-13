Затерянный мир (фильм, 1992) смотреть онлайн
Экстравагантный профессор Челленджер и падкий на сенсации репортер Эдвард Мелоун загораются идеей организовать экспедицию в Африку. Ее цель - подтвердить или опровергнуть утверждения Челленджера о том, что в самом сердце черного континента еще сохранились гигантские доисторические животные.
К ним присоединяется профессор Саммерли, убежденный в том, что заявления коллеги безосновательны; Дженни Нильсон, состоятельная и привлекательная дама-фотограф; 13-летний безбилетник Джим; и чернокожая красавица Малу, взявшаяся сопроводить отважных исследователей через таинственные джунгли. К изумлению путешественников, их самые смелые догадки подтверждаются: они обнаруживают землю, на которой обитают динозавры, птеродактили и первобытные люди.
Однако экспедиция, начинавшаяся как курьез, теперь оборачивается нешуточной борьбой за выживание. Наши герои должны оставить в прошлом свои разногласия и распри, чтобы благополучно покинуть этот удивительный край, названный ими Затерянный Мир...
СтранаКанада, США
ЖанрФантастика, Приключения, Фэнтези
- ТБРежиссёр
Тимоти
Бонд
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- ДУАктёр
Дэвид
Уорнер
- ЭМАктёр
Эрик
Маккормак
- НСАктриса
Натания
Стэнфорд
- ДПАктёр
Даррен
Питер Мерсер
- ТГАктриса
Тамара
Горски
- СКАктёр
Сала
Каме
- ТРАктёр
Тамати
Райс
- ФЧАктёр
Фиделис
Чеза
- ДЧАктёр
Джон
Чиносияни
- ИЧАктёр
Инносент
Чода
- БКАктёр
Брайан
Купер
- ЧДАктёр
Чарльз
Дэвид
- КИАктриса
Кейт
Иган
- МГАктёр
Майк
Грэй
- РААктёр
Роберт
Абер
- ГКАктёр
Геза
Ковач
- НМАктёр
Нил
МакКарти
- ВМАктёр
Виктор
Меллени
- ГМАктёр
Гэвин
Мей
- ЭМАктёр
Эдд
Мойо
- КДАктёр
Кинг
Джордж Мойо
- КНАктёр
Колин
Нилсон
- НРАктёр
Никки
Ребелло
- ПСАктриса
Патриция
Сандерс
- ЛСАктёр
Лен
Спэрроухок
- КУАктёр
Келвин
Уиар
- ГДАктёр
Гидеон
Де Вет
- ДНАктёр
Джоэль
Ноа Уайт
- ЙЙАктёр
Йен
Йейл
- ГАСценарист
Гарри
Алан Тауэрс
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ТКСценарист
Тим
Кирк
- ФАПродюсер
Фрэнк
Аграма
- ГАПродюсер
Гарри
Алан Тауэрс
- СЛМонтажёр
Стивен
Лоуренс
- ЛВКомпозитор
Ларри
Вулф