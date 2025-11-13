Затерянный мир (фильм, 1992) смотреть онлайн

Экстравагантный профессор Челленджер и падкий на сенсации репортер Эдвард Мелоун загораются идеей организовать экспедицию в Африку. Ее цель - подтвердить или опровергнуть утверждения Челленджера о том, что в самом сердце черного континента еще сохранились гигантские доисторические животные.



К ним присоединяется профессор Саммерли, убежденный в том, что заявления коллеги безосновательны; Дженни Нильсон, состоятельная и привлекательная дама-фотограф; 13-летний безбилетник Джим; и чернокожая красавица Малу, взявшаяся сопроводить отважных исследователей через таинственные джунгли. К изумлению путешественников, их самые смелые догадки подтверждаются: они обнаруживают землю, на которой обитают динозавры, птеродактили и первобытные люди.



Однако экспедиция, начинавшаяся как курьез, теперь оборачивается нешуточной борьбой за выживание. Наши герои должны оставить в прошлом свои разногласия и распри, чтобы благополучно покинуть этот удивительный край, названный ими Затерянный Мир...

