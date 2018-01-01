Wink
Фильмы
Затерянный город
Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянный город»

Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянный город»

Режиссёры

Аарон Ни

Аарон Ни

Aaron Nee
Режиссёр
Адам Ни

Адам Ни

Adam Nee
Режиссёр

Актёры

Сандра Буллок

Сандра Буллок

Sandra Bullock
АктрисаLoretta Sage / Angela Lovemore
Ченнинг Татум

Ченнинг Татум

Channing Tatum
АктёрAlan / Dash
Дэниэл Рэдклифф

Дэниэл Рэдклифф

Daniel Radcliffe
АктёрAbigail Fairfax
Давайн Джой Рэндольф

Давайн Джой Рэндольф

Da'Vine Joy Randolph
АктрисаBeth Hatten
Брэд Питт

Брэд Питт

Brad Pitt
АктёрJack Trainer
Оскар Нуньес

Оскар Нуньес

Oscar Nuñez
АктёрOscar
Патти Харрисон

Патти Харрисон

Patti Harrison
АктрисаAllison
Бовэнь Ян

Бовэнь Ян

Bowen Yang
АктёрRay the Moderator
Стивен Лэнг

Стивен Лэнг

Stephen Lang
АктёрFantasy Villain
Джоан Прингл

Джоан Прингл

Joan Pringle
АктрисаNana
Эктор Анибал

Эктор Анибал

Héctor Aníbal
АктёрRafi
Томас Форбс-Джонсон

Томас Форбс-Джонсон

Thomas Forbes-Johnson
АктёрJulian
Сли Льюис

Сли Льюис

Sli Lewis
АктёрShades

Сценаристы

Орен Узил

Орен Узил

Oren Uziel
Сценарист
Дэна Фокс

Дэна Фокс

Dana Fox
Сценарист
Адам Ни

Адам Ни

Adam Nee
Сценарист
Аарон Ни

Аарон Ни

Aaron Nee
Сценарист
Сет Гордон

Сет Гордон

Seth Gordon
Сценарист

Продюсеры

Лиза Чейсин

Лиза Чейсин

Liza Chasin
Продюсер
Сандра Буллок

Сандра Буллок

Sandra Bullock
Продюсер
Сет Гордон

Сет Гордон

Seth Gordon
Продюсер
Чарли Эндин

Чарли Эндин

Charlie Endean
Продюсер
Дэна Фокс

Дэна Фокс

Dana Fox
Продюсер
Джонатан Хук

Джонатан Хук

Jonathan Hook
Продюсер

Художники

Джеймс Д. Бисселл

Джеймс Д. Бисселл

Jim Bissell
Художник
Марлен Стюарт

Марлен Стюарт

Marlene Stewart
Художница
Карен Фрик

Карен Фрик

Karen Frick
Художница

Операторы

Джонатан Села

Джонатан Села

Jonathan Sela
Оператор

Композиторы

Пинар Топрак

Пинар Топрак

Pinar Toprak
Композитор