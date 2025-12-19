Затерянный город (фильм, 2022) смотреть онлайн

Затерянный город
8.52022, The Lost City
Комедия, Приключения111 мин16+

Фильм «Затерянный город» 2022 года — комедия о том, как опасно быть слишком убедительным писателем. Сандра Буллок в роли затворницы, пишущей страстные романы о далеких странах, и Ченнинг Татум в роли красивого, но не слишком сообразительного «лица с обложки», попадают в авантюру, к которой не готовы оба.

Сюжет начинается с похищения: богатый чудак крадет Лоретту, думая, что она знает, где спрятаны сокровища из ее же книги. Красавчик Алан, движимый внезапным порывом и, возможно, тщеславием, пускается за ней в погоню. То, что следует дальше, — это пародия на все приключенческие фильмы разом: вместо романтики и героизма — комары, грязь, взаимные претензии и полное отсутствие плана. Главный талант Лоретты и Алана — быть костью в горле друг у друга, и это чертовски обаятельно.

«Затерянный город» — фильм, который не претендует на шедевральность, зато отлично развлекает. Дайте ему шанс, если вам нравится наблюдать за актерами, которые явно кайфуют от процесса.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Мелодрама
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

