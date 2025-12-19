Затерянный город (фильм, 2022) смотреть онлайн

Фильм «Затерянный город» 2022 года — комедия о том, как опасно быть слишком убедительным писателем. Сандра Буллок в роли затворницы, пишущей страстные романы о далеких странах, и Ченнинг Татум в роли красивого, но не слишком сообразительного «лица с обложки», попадают в авантюру, к которой не готовы оба.



Сюжет начинается с похищения: богатый чудак крадет Лоретту, думая, что она знает, где спрятаны сокровища из ее же книги. Красавчик Алан, движимый внезапным порывом и, возможно, тщеславием, пускается за ней в погоню. То, что следует дальше, — это пародия на все приключенческие фильмы разом: вместо романтики и героизма — комары, грязь, взаимные претензии и полное отсутствие плана. Главный талант Лоретты и Алана — быть костью в горле друг у друга, и это чертовски обаятельно.



«Затерянный город» — фильм, который не претендует на шедевральность, зато отлично развлекает. Дайте ему шанс, если вам нравится наблюдать за актерами, которые явно кайфуют от процесса.

