«Затерянное место» — фильм 2024 года от известного французского хоррормейкера Александра Ажа об удущающей материнской любви.



Мать с двумя сыновьями-близнецами и пожилым псом по кличке Кода живет в покосившемся деревянном домике где-то далеко в лесной чаще. Они питаются дикими животными и разными растениями. Только жизнь в дремучем лесу далеко от цивилизации уберегла семью от невероятного зла, которое уничтожило все человечество. Отходить от домика они могут, только если обвяжутся веревкой, которую заранее закрепят на перилах крыльца. Мать уверена, что именно это спасает их от монстров вокруг. Много лет дети беспрекословно выполняли все, что она говорит, пока однажды один из сыновей не начал сомневаться в словах матери.



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