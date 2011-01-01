Застывшие во времени (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, God Don't Make the Laws
Драмы100 мин0+
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Сюжет
В живописной деревушке Роквелл время застыло. Теперь никто не болеет, никто не стареет, никто не погибает в автокатастрофах. Но люди чувствуют себя более несчастными, чем раньше…
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДСРежиссёр
Дэвид
Саббат
- ЭРАктриса
Элла
Рэй Пек
- ЛСАктёр
Лукас
Сальваньо
- РПАктёр
Роберт
Прескотт
- ПВАктёр
Питер
Вак
- ДДАктёр
Джейсон
Джей Крэбтри
- ПСАктёр
Пол
Сорвино
- ББАктёр
Боб
Брасвелл
- ЧКАктёр
Чейз
Коулмэн
- ДФАктёр
Джим
Форд
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- ДССценарист
Дэвид
Саббат
- СКПродюсер
Скотт
Киркпатрик
- ДСМонтажёр
Дэвид
Саббат
- АНОператор
Адам
Н. Уайт
- КРКомпозитор
Кармен
Ридзо