Застывшие во времени (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В живописной деревушке Роквелл время застыло. Теперь никто не болеет, никто не стареет, никто не погибает в автокатастрофах. Но люди чувствуют себя более несчастными, чем раньше…



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