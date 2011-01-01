Застывшие во времени
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Застывшие во времени

Застывшие во времени (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, God Don't Make the Laws
Драмы100 мин0+

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Сюжет

В живописной деревушке Роквелл время застыло. Теперь никто не болеет, никто не стареет, никто не погибает в автокатастрофах. Но люди чувствуют себя более несчастными, чем раньше…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.3 IMDb