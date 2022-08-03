Застывшая планета. На тонком льду (фильм, 2011) смотреть онлайн

Уникальное исследование о том, как климат воздействует на животных и людей, живущих в приполярных областях, и что это может значить для всех нас. С помощью уникальных технологий аэрофотосъемки и замедленной съемки мы видим, как глобальное потепление оказывает на полюсы земли сильнейший эффект на планете. Эта отдельная программа может считаться седьмым эпизодом серии Замерзшая Планета.

