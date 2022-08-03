Застывшая планета. На тонком льду (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Застывшая планета. На тонком льду
Документальный57 мин12+
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О фильме
Уникальное исследование о том, как климат воздействует на животных и людей, живущих в приполярных областях, и что это может значить для всех нас. С помощью уникальных технологий аэрофотосъемки и замедленной съемки мы видим, как глобальное потепление оказывает на полюсы земли сильнейший эффект на планете. Эта отдельная программа может считаться седьмым эпизодом серии Замерзшая Планета.
СтранаСША, Канада, Греция, Испания, Великобритания, Германия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
9.0 IMDb
- МЛРежиссёр
Марк
Линфилд
- ДААктёр
Дэвид
Аттенборо
- Актёр
Алек
Болдуин
- ЧХАктёр
Чадден
Хантер
- МКАктёр
Майкл
Келем
- ТГАктёр
Тед
Гиффордс
- МЛАктёр
Марк
Линфилд
- ДААктёр
Даг
Аллен
- ДТАктёр
Джефф
Тернер
- ДУАктёр
Джефф
Уилсон
- НТАктёр
Найоби
Томпсон
- ГТАктёр
Гэвин
Тьюрстон
- ДААктёр
Дуг
Андерсон
- ДМАктёр
Джэйми
МакФерсон
- ДАСценарист
Дэвид
Аттенборо
- ПССценарист
Пол
Спилленджер
- ВБПродюсер
Ванесса
Берловиц
- АФПродюсер
Аластер
Фотергилл
- СУПродюсер
Сьюзэн
Уинслоу
- ДПМонтажёр
Дэвид
Пирс
- ИНОператор
Иво
Нёренберг
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон