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Застывшая планета. На тонком льду

Застывшая планета. На тонком льду (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Застывшая планета. На тонком льду
Документальный57 мин12+

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О фильме

Уникальное исследование о том, как климат воздействует на животных и людей, живущих в приполярных областях, и что это может значить для всех нас. С помощью уникальных технологий аэрофотосъемки и замедленной съемки мы видим, как глобальное потепление оказывает на полюсы земли сильнейший эффект на планете. Эта отдельная программа может считаться седьмым эпизодом серии Замерзшая Планета.

Страна
США, Канада, Греция, Испания, Великобритания, Германия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Застывшая планета. На тонком льду»