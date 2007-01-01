Засада! (фильм, 2007) смотреть онлайн

Драматический триллер «Засада», снятый мастером ужасов Стюартом Гордоном («Реаниматор», «Дагон»), основан на реальных событиях, шокирующих настолько, что в их правдивость не хочется верить. Убедиться в этом вы можете онлайн и в хорошем качестве.



Сюжет фильма построен как хроника одного дня из жизни двух героев, чьи судьбы оказываются связаны роковой случайностью. Молодая медсестра Брэнди Боски (Мена Сувари) утром получает приятное известие о долгожданном повышении по службе, а вечером идет отметить это событие в баре с коллегой. Совершенно иначе пятница складывается у Томаса Бардо (Стивен Ри). Уволенный с работы, он оказывается на улице, потому что его арендодатель отказывается пойти на уступки обнищавшему мужчине. После тяжелого дня Том ложится спать на лавочке в парке, но в два часа ночи его будит и выгоняет полицейский. В это самое время домой из клуба возвращается Брэнди, находящаяся под действием алкоголя и наркотиков. Девушка несется на своем авто, копаясь в телефоне и не глядя на дорогу, и сбивает Томаса, мирно переходящего улицу. Вместо того, чтобы вызвать скорую, медсестра оставляет Бардо, застрявшего в лобовом стекле, в том же положении и везет его к себе домой. Брэнди прячет машину с потерпевшим в гараже и, не внимая его мольбам о помощи, спокойно ложится спать вместе с бойфрендом. Она не подозревает, что истекающий кровью мужчина не намерен так просто сдаваться, а наутро обнаружив его живым, делает вывод, что вся эта история может плохо сказаться на ее карьере и, значит, от Бардо нужно избавиться. Удастся ли герою спастись от жестокосердной медсестры, вы узнаете, посмотрев фильм «Засада» онлайн и абсолютно бесплатно.



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