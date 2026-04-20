Фильм Запретный плод
2026, Forbidden Fruits
Ужасы, Комедия18+
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О фильме
Днем Эппл работает в магазине модной одежды, а вечером в подвале торгового центра вместе с подружками Черри и Фиг она проводит таинственные ритуалы. Когда в их компании появляется Пампкин, лидерство харизматичной и манипулятивной Эппл вдруг оказывается под угрозой. Дерзкая новенькая бросает вызов ей и ее власти. Напряжение стремительно нарастает, пробуждая в каждой девушке самые темные стороны.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- МЭРежиссёр
Мередит
Эллоуэй
- ЛРАктриса
Лили
Рейнхарт
- ЛТАктриса
Лола
Тун
- ВПАктриса
Виктория
Педретти
- Актриса
Александра
Шипп
- Актриса
Гэбриэл
Юнион
- ДПАктёр
Давид
Пинар
- РОАктёр
Р.
Остин Болл
- ДСАктёр
Джефф
Синасак
- ДДАктёр
Джордан
Дуарте
- ДКПродюсер
Диабло
Коуди
- МНПродюсер
Мэйсон
Новик
- МЭПродюсер
Мэри
Энн Уотерхаус
- ХАМонтажёр
Ханна
А. Парк
- КХОператор
Карим
Хуссэйн
- Композитор
Анна
Друбич