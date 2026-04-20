Запретный плод
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Запретный плод

Фильм Запретный плод

2026, Forbidden Fruits
Ужасы, Комедия18+
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О фильме

Днем Эппл работает в магазине модной одежды, а вечером в подвале торгового центра вместе с подружками Черри и Фиг она проводит таинственные ритуалы. Когда в их компании появляется Пампкин, лидерство харизматичной и манипулятивной Эппл вдруг оказывается под угрозой. Дерзкая новенькая бросает вызов ей и ее власти. Напряжение стремительно нарастает, пробуждая в каждой девушке самые темные стороны.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb