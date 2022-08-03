Запах успеха (фильм, 2009) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Трагический инцидент оборвал жизнь Мистера Роуза, владельца сельскохозяйственной компании по утилизации навоза. Во главе компании встала его дочь Розмари, до этого торговавшая косметикой. Убедившись, что дела плохи, она пригласила на работу хорошего менеджера по продажам из косметического бизнеса — Патрика Фитцпатрика. Какую же рекламную компанию придумает Патрик для этого "ароматного" продукта?
ЖанрКомедия
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- МПРежиссёр
Майкл
Полиш
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актриса
Теа
Леони
- МПАктёр
Марк
Полиш
- Актёр
Эд
Хелмс
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ПТАктёр
Прюитт
Тэйлор Винс
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- ДГАктёр
Джон
Грайз
- РЭАктёр
Ричард
Эдсон
- ДМАктёр
Д.У.
Моффетт
- МПСценарист
Марк
Полиш
- МПСценарист
Майкл
Полиш
- ДДПродюсер
Джанет
Дюбуа
- КДПродюсер
Кен
Джонсон
- КГМонтажёр
Кэри
Грайз
- МДОператор
М.
Дэвид Маллен
- СМКомпозитор
Стюарт
Мэттьюмэн