Запах успеха (фильм, 2009) смотреть онлайн

Трагический инцидент оборвал жизнь Мистера Роуза, владельца сельскохозяйственной компании по утилизации навоза. Во главе компании встала его дочь Розмари, до этого торговавшая косметикой. Убедившись, что дела плохи, она пригласила на работу хорошего менеджера по продажам из косметического бизнеса — Патрика Фитцпатрика. Какую же рекламную компанию придумает Патрик для этого "ароматного" продукта?

