Западня (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, The Set Up
Боевик, Триллер18+
О фильме
Чарли Торп, эксперт по системам безопасности, пойман в ходе разбойного нападения. Когда он был освобожден из тюрьмы, владелец банка нанял его для разработки системы безопасности своего банка во время его ремонта. После того как Чарли завершил работу, он подвергся шантажу с целью взлома его собственной системы безопасности.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- СХРежиссёр
Стрэтфорд
Хэмилтон
- ДРАктёр
Джеймс
Руссо
- ВДАктёр
Винс
Дедрик мл.
- Актёр
Луис
Мэндилор
- Актёр
Марк
Ролстон
- МЭАктриса
Маргарет
Эйвери
- ДХСценарист
Джеймс
Хэдли Чейз
- МТСценарист
Майкл
Тома
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- БМПродюсер
Брент
Моррис
- ДВПродюсер
Джулия
Верден
- МТПродюсер
Майкл
Тома
- РРХудожник
Ричард
Рейнольдс
- РДХудожник
Руди
Диллон
- СМХудожница
Синтия
МакКормак
- МЛМонтажёр
Марси
Левитас Хэмилтон
- КПКомпозитор
Конрад
Поуп