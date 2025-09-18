Западня (фильм, 1995) смотреть онлайн

Чарли Торп, эксперт по системам безопасности, пойман в ходе разбойного нападения. Когда он был освобожден из тюрьмы, владелец банка нанял его для разработки системы безопасности своего банка во время его ремонта. После того как Чарли завершил работу, он подвергся шантажу с целью взлома его собственной системы безопасности.

