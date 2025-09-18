Западня
Западня

Западня (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, The Set Up
Боевик, Триллер18+

О фильме

Чарли Торп, эксперт по системам безопасности, пойман в ходе разбойного нападения. Когда он был освобожден из тюрьмы, владелец банка нанял его для разработки системы безопасности своего банка во время его ремонта. После того как Чарли завершил работу, он подвергся шантажу с целью взлома его собственной системы безопасности.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Западня»