Западня (фильм, 1995) смотреть онлайн

Западня
Западня

Западня (фильм, 1995)

1995, Decoy
Боевик16+

О фильме

Двое профессиональных наемников получают задание охранять дочь богатого бизнесмена. Сам бизнесмен опасается за жизнь своей дочери, так как ведет очень опасную игру, он проводит операцию с высокотехнологичными микросхемами искусственного разума. И вскоре, один из телохранителей выясняет, что они охраняют не дочь бизнесмена, а актрису, играющую роль дочери. Они решают выяснить, почему такое произошло…

Страна
Канада, США
Жанр
Боевик

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Западня»