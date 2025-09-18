Западня (фильм, 1995) смотреть онлайн

Двое профессиональных наемников получают задание охранять дочь богатого бизнесмена. Сам бизнесмен опасается за жизнь своей дочери, так как ведет очень опасную игру, он проводит операцию с высокотехнологичными микросхемами искусственного разума. И вскоре, один из телохранителей выясняет, что они охраняют не дочь бизнесмена, а актрису, играющую роль дочери. Они решают выяснить, почему такое произошло…

