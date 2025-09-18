Западня (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Decoy
Боевик16+
О фильме
Двое профессиональных наемников получают задание охранять дочь богатого бизнесмена. Сам бизнесмен опасается за жизнь своей дочери, так как ведет очень опасную игру, он проводит операцию с высокотехнологичными микросхемами искусственного разума. И вскоре, один из телохранителей выясняет, что они охраняют не дочь бизнесмена, а актрису, играющую роль дочери. Они решают выяснить, почему такое произошло…
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ВРРежиссёр
Витторио
Рамбальди
- Актёр
Роберт
Патрик
- ДФАктриса
Дарлин
Фогел
- СХАктёр
Скотт
Хайлендс
- БХАктёр
Блейн
Харт
- ВКАктёр
Владимир
Кулих
- РССценарист
Роберт
Сарно
- БЛПродюсер
Бэрри
Л. Колье
- АФПродюсер
Антонио
Ф. Кортезе
- ГДПродюсер
Гари
Д. Кауфман
- КДПродюсер
Кевин
ДеУолт
- ЭДХудожник
Эндрю
Дескин
- ДФХудожник
Джеймс
Филлипс
- МЭХудожник
Марк
Эндрю Уэбб
- ДДХудожник
Дерек
Дж. Баскервиль
- ДММонтажёр
Джей
Мирэкл
- ФИМонтажёр
Фрэнк
Ирвин
- МАКомпозитор
Марк
Адлер