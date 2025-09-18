Западня (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Tripwire
Боевик, Триллер18+
О фильме
Полицейский Джек ДеФоррест пытается захватить Йозефа Сабо, лидера террористической группировки, специализирующейся на нелегальной торговле оружием. Но бандиту удается скрыться.
Правда пуля Джека настигает его сына, и парень погибает. Тогда Сабо разрабатывает жестокий план мести полицейскому...
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джеймс
Леммо
- СРАктёр
Сай
Ричардсон
- АДАктёр
Андрас
Джонс
- ТЧАктёр
Томми
Чонг
- ИХАктриса
Изабелла
Хофманн
- ШЛАктриса
Шарлотта
Льюис
- БГСценарист
Б.Дж.
Голдман
- СРСценарист
Спиро
Разатос
- УЛСценарист
Уильям
Лустиг
- ДРПродюсер
Джеффресон
Ричард
- ПХПродюсер
Пол
Хертцберг
- ЛМПродюсер
Лиза
М. Хансен
- ДПХудожник
Дайн
Перримен
- БКХудожник
Билл
Корнфорд
- КЧМонтажёр
Кристофер
Чибелли
- РСКомпозитор
Ричард
Стоун