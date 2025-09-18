Западня (фильм, 1989) смотреть онлайн

Полицейский Джек ДеФоррест пытается захватить Йозефа Сабо, лидера террористической группировки, специализирующейся на нелегальной торговле оружием. Но бандиту удается скрыться.



Правда пуля Джека настигает его сына, и парень погибает. Тогда Сабо разрабатывает жестокий план мести полицейскому...

