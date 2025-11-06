Фильм Западня

О фильме
Исчезают одиннадцать молодых девушек. Подруга одной из них, Адриенн, проводит собственное расследование параллельно с полицией. Она обнаруживает множество сомнительных личностей, которые крутились вокруг погибшей. Среди них бывший кутюрье Пирс, который дает представления моды перед пустыми стульями! Роберт Флери, директор ночного заведения, также входит в число подозреваемых. Но, в конце концов, Адриенн случайно обнаруживает настоящего убийцу. Таким образом ей удается спасти Флери от гильотины…
Рейтинг
6.9 IMDb
- РСРежиссёр
Роберт
Сьодмак
- МШАктёр
Морис
Шевалье
- ПРАктёр
Пьер
Ренуар
- МДАктриса
Мари
Деа
- ЭфАктёр
Эрих
фон Штрогейм
- ЖТАктёр
Жан
Темерсон
- АБАктёр
Андре
Бруно
- ЖВАктёр
Жак
Варенн
- МБАктриса
Мади
Берри
- КФАктриса
Катрин
Фаррель
- ММАктриса
Милли
Мэтис
- МЖАктриса
Мадлен
Жофруа
- ПМАктёр
Пьер
Манье
- АНАктёр
Андре
Нюмес сын
- ЖБАктёр
Жан
Брошар
- РАктёр
Роньони
- РСАктёр
Роберт
Селер
- АНАктёр
Андре
Николль
- ЛЛАктриса
Лилиан
Лезафр
- ЛААктёр
Леон
Арвель
- ЖБАктёр
Жак
Бове
- РБАктёр
Робер
Берри
- АКАктёр
Андре
Карнеж
- АКАктёр
Анри
Кремьё
- МДАктёр
Макс
Дальбан
- ПЛАктёр
Пьер
Лабри
- АМАктёр
Альбер
Мальбер
- ЖПАктриса
Жюльенна
Пароли
- ФРАктёр
Филипп
Ришар
- НРАктёр
Николай
Римский
- АРАктёр
Андре
Роанн
- ЭСАктёр
Эжен
Стубер
- ЧВАктёр
Чарльз
Виссьер
- РВАктёр
Рене
Ворм
- ИИАктриса
Ивонн
Има
- СГСценарист
Симон
Гантийон
- ЭНСценарист
Эрнст
Нойбах
- АППродюсер
Андре
Полве
- МСПродюсер
Мишель
Сафра
- МКОператор
Мишель
Кельбер