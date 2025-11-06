Фильм Западня

Исчезают одиннадцать молодых девушек. Подруга одной из них, Адриенн, проводит собственное расследование параллельно с полицией. Она обнаруживает множество сомнительных личностей, которые крутились вокруг погибшей. Среди них бывший кутюрье Пирс, который дает представления моды перед пустыми стульями! Роберт Флери, директор ночного заведения, также входит в число подозреваемых. Но, в конце концов, Адриенн случайно обнаруживает настоящего убийцу. Таким образом ей удается спасти Флери от гильотины…

