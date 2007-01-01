Замыкая круг (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.32007, Closing the Ring
Драмы, Мелодрамы113 мин18+
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Сюжет
Вторая Мировая Война, Ирландия, 1943 г. Смертельно раненный американский пилот просит местного парня вернуть обручальное кольцо его девушке в США. 50 лет спустя совершенно посторонний молодой человек узнав историю кольца, предпринимает поиски невесты погибшего пилота.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РАРежиссёр
Ричард
Аттенборо
- Актриса
Ширли
Маклейн
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- ДРАктёр
Дилан
Робертс
- ДДАктёр
Джин
Динови
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- Актёр
Аллан
Хоуко
- ППАктёр
Пит
Постлетуэйт
- ММАктёр
Мартин
МакКанн
- СФАктёр
Стив
Фрэнкс
- КБАктёр
Крис
Бенсон
- ПВСценарист
Питер
Вудворд
- РАПродюсер
Ричард
Аттенборо
- ДГПродюсер
Джо
Гилберт
- ТМХудожник
Том
МакКаллаг
- ЛУМонтажёр
Лесли
Уолкер
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- Композитор
Джефф
Дэнна