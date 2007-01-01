Замыкая круг (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Вторая Мировая Война, Ирландия, 1943 г. Смертельно раненный американский пилот просит местного парня вернуть обручальное кольцо его девушке в США. 50 лет спустя совершенно посторонний молодой человек узнав историю кольца, предпринимает поиски невесты погибшего пилота.





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