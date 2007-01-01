Замыкая круг
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Замыкая круг

Замыкая круг (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.32007, Closing the Ring
Драмы, Мелодрамы113 мин18+

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Сюжет

Вторая Мировая Война, Ирландия, 1943 г. Смертельно раненный американский пилот просит местного парня вернуть обручальное кольцо его девушке в США. 50 лет спустя совершенно посторонний молодой человек узнав историю кольца, предпринимает поиски невесты погибшего пилота.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Замыкая круг»

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