Замри (фильм, 2024) смотреть онлайн

Не сумев смириться спотерей маленького сына, Айрис отправляется впарк, гдетот погиб, исама собирается прыгнуть соскалы. Отэтого поступка её отговаривает внезапно оказавшийся таммужчина. Онпровожает девушку домашины ивдруг нападает нанеё. Айрис приходит всебя связанной вего машине иумудряется освободиться, номаньяк ужевколол ейпарализующее вещество. Почувствовав сильную тягу кжизни, девушка пытается убежать какможно дальше отпреследователя, пока её полностью необездвижило.

