WinkФильмыЗамороженные солдатыАктёры и съёмочная группа фильма «Замороженные солдаты»
Актёры и съёмочная группа фильма «Замороженные солдаты»
Актёры
АктёрMalraux
Доминик ПёрселлDominic Purcell
АктёрTC Cardinal
Адам БичAdam Beach
АктёрFrozen #1
Гэбриел ХоганGabriel Hogan
АктёрCol. Desmond Trump
Майкл АйронсайдMichael Ironside
АктрисаJane Frazer
Камилль СалливанCamille Sullivan
АктёрLobokoff
Нику БранзеаNicu Branzea
АктёрSgt. Joe Gibbs
Бенц АнтуанBenz Antoine
АктёрFrozen #2
Мэттью Дж. ТейлорMatthew G. Taylor
АктёрFrozen #3