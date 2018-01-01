Wink
Замороженные солдаты
Актёры и съёмочная группа фильма «Замороженные солдаты»

Режиссёры

Стурла Гуннарссон

Sturla Gunnarsson
Режиссёр

Актёры

Доминик Пёрселл

Dominic Purcell
АктёрMalraux
Адам Бич

Adam Beach
АктёрTC Cardinal
Гэбриел Хоган

Gabriel Hogan
АктёрFrozen #1
Майкл Айронсайд

Michael Ironside
АктёрCol. Desmond Trump
Камилль Салливан

Camille Sullivan
АктрисаJane Frazer
Нику Бранзеа

Nicu Branzea
АктёрLobokoff
Бенц Антуан

Benz Antoine
АктёрSgt. Joe Gibbs
Мэттью Дж. Тейлор

Matthew G. Taylor
АктёрFrozen #2
Андре Трикоте

Andre Tricoteux
АктёрFrozen #3

Продюсеры

Джефф Сэкман

Jeff Sackman
Продюсер
Дэвид Джозеф Ансельмо

David Joseph Anselmo
Продюсер

Монтажёры

Роджер Мэттьюсси

Roger Mattiussi
Монтажёр